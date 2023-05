Internazionali d’Italia, un’altra sorpresa: Rune elimina Djokovic!

SportFair

E’ il torneo delle sorprese. Continua il programma con gli Internazionali d’Italia, in corso di svolgimento a Roma e anche i quarti di finale hanno regalato un colpo di scena. E’ finita l’avventura di Novak Djokovic, il favorito numero uno alla vittoria finale. Il giovane Holger Rune si conferma sempre di più un talento, in grado di rappresentare il futuro del tennis.

Partenza sprint del danese che vince il primo set con il punteggio di 2-6. Il serbo non ha intenzione di arrendersi e torna in partita con un ottimo secondo set, 6-4 il risultato. Nel terzo e decisivo set non c’è praticamente partita, Rune gioca con grandissima qualità e forza fisica. Il danese piazza due break, chiude 2-6 ed è il primo semifinalista.