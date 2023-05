Internazionali d’Italia: Fognini litiga con l’arbitro, poi il ko contro Rune | VIDEO

SportFair

Continua il programma degli Internazionali d’Italia a Roma e lo spettacolo è sempre assicurato. Un altro italiano deve abbandonare la competizione, si tratta di Fabio Fognini. Il pronostico della vigilia è stato rispettato e il numero 130 Atp è stato sconfitto dal grande talento di Holger Rune.

Il danese ha vinto senza problemi con il netto risultato di 0-2 (4-6, 2-6) e l’italiano non è stato mai in grado di reagire. Durante la partita si sono registrati anche momenti di tensione, in particolar modo il battibecco tra Fognini e l’arbitro.

L’italiano contesta una chiamata ed invita l’arbitro a controllare: “l’ho vista bene, è fuori”, le parole dell’arbitro. “You’re so bad” (“Sei scarso”, ndr), la risposta e l’inevitabile warning. Nel corso del match anche un altro episodio: errore clamoroso di Rune che sbaglia uno smash a campo aperto, l’azzurro ha reagito con un sorriso di sorpresa.