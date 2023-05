Internazionali d’Italia: Sonego festeggia i 28 anni con un successo, eliminato Passaro

SportFair

L’Italia sorride a metà agli Internazionali di Roma, in corso al Foro Italico. Sono tanti gli italiani al debutto nella giornata di oggi. Dopo le sfide del mattino sono scesi in campo nel pomeriggio altri due azzurri.

Passaro ha lottato, cedendo poi allo spagnolo Ramos, che ha trionfato in rimonta: la sfida è terminata dopo due ore e 19 minuti di gioco col punteggio di 4-6, 6-1, 6-4. Compleanno con vittoria invece per Lorenzo Sonego. Il numero 48 del ranking ATP, che oggi spegne 28 candeline, ha battuto in scioltezza il francese Chardy: la sfida è terminata dopo un’ora e 15 minuti di gioco col punteggio di 6-2, 6-1. Ai 32esimi il tennista torinese sfiderà Nishioka.