Internazionali d’Italia, Medvedev batte Rune: è il primo russo a trionfare a Roma

SportFair

La prima volta non si scorda mai. Daniil Medvedev vince il suo primo torneo in carriera sulla terra rossa e lo fa a Roma. Il tennista russo non aveva mai vinto un match agli Internazionali d’Italia, aveva collezionato 3 sconfitte in altrettante gare (prima di quest’anno), ma questa volta ha deciso di tornare a casa direttamente con il trofeo. E non solo.

La vittoria di Medvedev ritocca anche un altro primato: il nuovo numero 2 del ranking ATP è il primo russo della storia a vincere gli Internazionali d’Italia. La finale vinta oggi su Holger Rune con un doppio 5-7 vale il 20° titolo della carriera per il nativo di Mosca. Altra curiosità: non ha mai vinto due volte lo stesso torneo. Siamo sicuri che, visti il talento, è solo una questione di tempo per iniziare a firmare qualche bis.