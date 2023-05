Internazionali d’Italia, Paolini saluta: Rybakina si impone in 2 set

SportFair

Ancora un’eliminazione per le azzurre impegnate nel tabellone femminile degli Internazionali d’Italia 2023. Ad abbandonare il torneo, questa volta, è Jasmine Paolini, numero 65 al mondo.

La tennista italiana è stata sconfitta in 1 ora e 35 minuti di gioco dalla kazaka Elena Rybakina, numero 6 del ranking WTA. Decisivo il primo set nel quale l’azzurra ha ceduto solo al tie-break (4-7). Importante l’impiego di energie in 69 minuti di gioco: nel secondo set, durato appena 26 minuti, un netto 1-6 per Rybakina che ha staccato il pass dei sedicesimi in scioltezza.