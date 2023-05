Internazionali d’Italia, tutto fermo a Roma: partite rimandate a domani

SportFair

Tutto fermo a Roma. Il programmaodierno degli Internazionali d’Italia slitta a domani. La pioggia ha costretto gli organizzatori a fermare le partite in corso e slittare l’inizio di quelle programmate per il resto della serata. Erano in corsa 3 sfide maschili quando è stato necessario un o stop: queste e tante altre in programma per questa sera, come il derby tra Musetti e Arnaldi e l’incontro tra Bautista e Cecchinato, slittano a domani.



E’ arrivata poco fa la comunicazione ufficiale degli organizzatori: “le restanti partite di oggi non riprenderanno causa maltempo. I biglietti per le sessioni notturne saranno rimborsati e non daranno accesso al torneo di domani“, si legge sulla pagina Twitter degli Internazionali.