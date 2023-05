Internazionali d’Italia, Fognini vince e convince: Kecmanovic ko in 2 set

SportFair

Fabio Fognini da urlo agli Internazionali d’Italia. Il tennista ligure prosegue col sorriso il suo percorso al Masters 1000 di Roma, staccando il pass per i 16esimi di finale.

Dopo la vittoria con Murray, Fognini porta a casa anche il successo con Kecmanovic. Il 35enne, numero 130 del ranking ATP, ha avuto la meglio sul serbo dopo un’ora e 58 minuti di gioco: la sfida è terminata col punteggio di 6-3, 7-6. Fognini attende ora di sapere chi tra Fils e Rune sarà il suo prossimo avversario.

Una sfida dura e non facile per Fognini, che è riuscito ad avere la meglio sul suo avversario, 37° del ranking mondiale.

Le parole di Fognini

“Sono felice, torno un poco a rivedere la luce in fondo al tunnel. Ogni giorno mi sento meglio, il piede regge, sto colpendo bene la palla, da qua a fine anno ho ancora molto tempo. Il ranking l’ho perso nel momento più importante della stagione, ma sono ancora qui con tanta voglia di vivere questi palcoscenici. Se non fosse stato per Roma non so se avrei iniziato a giocare in questo momento, abbiamo deciso di giocare domenica“, queste le prime parole di Fognini ai microfoni Sky.