Internazionali d’Italia: Djokovic incontra Mourinho e gli fa pure l’autografo

SportFair

Un fan speciale per Novak Djokovic agli Internazionali d’Italia. Anzi, uno ‘Special One’. Josè Mourinho ha assistito alla sfida tra il campione serbo e Tomas Etcheverry, vinta in due set 7-6 / 6-2 dal tennista di Belgrado.

I due si sono incontrati anche nel backstage degli Internazionali d’Italia in un simpatico siparietto, documentato sui profili social del torneo, nel quale Djokovic ha autografato un cappellino all’allenatore della Roma.

In conferenza stampa, il tennista serbo ha dichiarato: “mi ha dato l’ok e l’ho incontrato. L’ho visto più di un paio di volte, in passato veniva a vedermi giocare a Londra soprattutto nelle fasi finali dei tornei. Ho giocato tante volte in Inghilterra e lui stava allenando a Londra. È un fan del tennis ed è tra i migliori allenatori di calcio del mondo. È una persona molto simpatica ed è sempre stato molto gentile con me e con la mia squadra. Sono contento che mi sia venuto a vedere e adesso dovrò ricambiare il favore. Non credo di averlo mai fatto, forse solo a Madrid. È lo Special One“.