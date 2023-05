SportFair

Sorride Lorenzo Sonego agli Internazionali d’Italia. Il tennista torinese, numero 48 del ranking ATP, ha conquistato oggi un altro successo al Masters 1000 capitolino.

Sonego ha battuto il giapponese Nishioka in due set, staccando il pass per i 16esimi di finale del torneo in corso sui campi in terra battuta di Roma. Il match è terminato col punteggio di 7-5, 6-3 dopo un’ora e 46 minuti di gioco. Sonego attende ora di sapere chi tra Tsitsipas e Borges sarà il suo prossimo avversario.