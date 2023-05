Internazionali d’Italia, Alcaraz insultato a Roma: “pezzo di m**da!”, la reazione dello spagnolo

SportFair

E’ iniziato da qualche giorno lo spettacolo degli Internazionali d’Italia 2023. Tanti gli italiani in campo, ma al Foro Italico di Roma c’è tanta attesa anche per i big, come Carlo Alcaraz, che farà il suo esordio domani.

Accoglienza calorosa per lo spagnolo a Roma, ma tra coloro che lo acclamavano c’è stato anche qualcuno che ha deciso di dare ad Alcaraz un benvenuto non troppo gentile.

Circola sul web, infatti, un video nel quale Alcaraz viene insultato dopo aver salutato i tifosi di Roma. “Pezzo di m**da!”, ha urlato una tifosa, mentre il tennista spagnolo si allontanava dai tifosi ai quali aveva rilasciato qualche autografo.

Lo spagnolo ha reagito con una lunga risata, per poi raggiungere il campo per il suo allenamento.