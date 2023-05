Il Milan chiama, l’Inter risponde: Inzaghi vince il duello con Mourinho

SportFair

Sono arrivate chiare indicazioni per la zona Champions League, la 34ª giornata del campionato di Serie A è stata molto interessante per la squadre di Milano. Dopo il successo del Milan a San Siro contro la Lazio, colpo in trasferta dell’Inter contro la Roma. La squadra di Simone Inzaghi continua a confermarsi in grandissima forma, le ultime partite sono state di altissimo livello e l’allenatore nerazzurro continua a togliersi sassolini dalla scarpa dopo le recenti critiche.

L’Inter si prepara al meglio per il doppio appuntamento della semifinale di Champions Legue contro il Milan. La Roma, invece, si allontana dal quarto posto e il distacco è di 5 punti. La compagine di Mourinho continua a pagare i tanti infortuni e le poche rotazioni nell’organico.

La cronaca

La Roma si schiera con Pellegrini alle spalle di Belotti, gli ospiti rispondono con la coppia formata da Lukaku e Correa. La prima vera occasione è per Pellegrini, l’Inter risponde e passa in vantaggio al 33′. Ottimo l’inserimento di Dimarco che si conferma sempre di più un calciatore determinante per Inzaghi.

Nella ripresa la Roma ci prova con Ibanez, poi il difensore è protagonista di un grave errore. E’ Lukaku a chiudere la partita con un gol di potenza. Finisce 0-2, traversa di Lautaro. L’Inter sale a 63 punti e torna al quarto posto, la Roma ferma a 58 e sempre più lontana dalla Champions.