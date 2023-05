Incidente Bagnaia-Vinales, l’ultima puntata: i messaggi social dei piloti

SportFair

Il gran premio di MotoGP in Francia si è concluso con il trionfo di Marco Bezzecchi, sempre più un candidato alla vittoria del titolo. Il 24enne è riuscito ad accorciare in classifica generale ed il distacco dalla vetta della classifica occupata da Bagnaia è di appena un punto. Proprio il campione del mondo in carica ha fallito un’altra occasione, l’incidente con Vinales ha scatenato motivi di discussione.

Subito dopo l’incidente è andato in scena un contatto fisico, poi un botta e risposta. Adesso i piloti hanno deciso di uscire allo scoperto, attraverso messaggi pubblicati sui social.

“Purtroppo, anche queste sono le gare, voglio scusarmi per i gesti e le immagini che avete visto. Non è una cosa da noi ed è sbagliata, ci sono dei momenti di grande tensione. Ci vediamo al Mugello”, il messaggio di Bagnaia.

Poi la risposta di Vinales: “mi voglio scusare per quello che è successo con Pecco nei momenti di tensione seguiti all’incidente. Successivamente ci siamo chiariti e non poteva essere altrimenti. Continuiamo a lavorare, ci vediamo al Mugello”.