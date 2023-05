Il mondo del pattinaggio a lutto! E’ morto a 26 anni Michele Sica

SportFair

Una notizia tragica colpisce il mondo del pattinaggio artistico. La Federazione italiana ha annunciato con una nota ufficiale la morte del campione Michele Sica, di appena 26 anni, “uno dei migliori atleti azzurri dell’ultimo decennio nella specialità del libero“.

Una brillantissima carriera sportiva coronata da due titoli mondiali junior, conquistati nel 2015 ai Campionati mondiali di Cali in Colombia e, l’anno successivo, in quelli di Novara, e da un argento continentale senior al Campionato Europeo 2018 di Sao Miguel – Azzorre (Portogallo), oltre che da diversi titoli italiani. Michele, che dopo il ritiro dalle gare seguiva con successo il settore pattinaggio artistico delle associazioni sportive Polisportiva Giovanni Masi di Casalecchio di Reno (BO) e Funo Pattinaggio di Argelato (BO), era un biologo nutrizionista, laureato in Scienze motorie all’ateneo felsineo.

Non ci sono ancora informazioni certe sul decesso di Sica, ma dalle prime ricostruzioni sembra sia morto in Francia, dove si trovava in vacanza, a seguito di un incidente.