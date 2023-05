F1, bomba di mercato: Hamilton in Ferrari, pronto il maxi contratto. E Leclerc?

SportFair

Weekend di pausa forzata in Formula 1 a causa della cancellazione del Gp di Imola, ma il mercato non dorme mai. Il “Daily Mail” lancia una bomba di mercato in grado di sconvolgere l’equilibrio e la tranquillità del paddock. Basta accostare due nomi: Lewis Hamilton e la Ferrari.

Maxi contratto

L’autorevole quotidiano inglese fa riferimento alla volontà del presidente John Elkann di portare a Maranello il 7 volte Campione del Mondo. L’idea è quella di offrire a Hamilton l’opportunità di scavalcare Schmacher, consentendogli di diventare il pilota più vincente della storia, proprio a bordo di una Ferrari. Uno scenario che qualsiasi pilota sogna, anche al più grande rivale dell’era moderna.

E dove non dovessero arrivare i sogni, una spintarella in più potrebbero darla i soldi. La Ferrari, secondo il giornale britannico, avrebbe pronto un contratto da 40 milioni di sterline per assicurarsi le prestazioni di Hamilton in scadenza con la Mercedes e alle prese con una W14 che sembra non poter competere con le Red Bull.

Il futuro di Charles Leclerc

Paradossalmente, il principale problema relativo all’operazione è già presente all’interno della Ferrari e ha un nome e un cognome: Charles Leclerc. Il giovane pilota monegasco è il pilota di punta della scuderia, il giovane dall’enorme potenziale su cui si è andati all-in senza paura. Il talento, del resto, non è stato mai messo in discussione, ma i risultati, fin qui, non sono arrivati (e non solo a causa sua).

La coppia Leclerc-Hamilton è sostenibile? Probabilmente sì, non sarebbe la prima volta che Hamilton (con Rosberg) e Leclerc (con Vettel) si troverebbero a dividere il box con un altro campione. Visti i malumori di Leclerc però, un eventuale conflitto con Hamilton potrebbe portare a un punto di non ritorno. E chissà che la Mercedes possa fiutare il colpo. Sliding door di mercato…