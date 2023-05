Hamilton in Ferrari? Jacky Ickx svela: “Leclerc fenomeno ma…”

SportFair

Continua a tenere banco in Formula 1 la bomba di mercato che affianca Lewis Hamilton alla Ferrari. Come potrebbe essere altrimenti? Stiamo parlando del più grande pilota attualmente in circolazione e della scuderia più iconica del circus.

Un binomio che potrebbe concretizzarsi a suon di milioni, come prospettato dal Daily Mail, e con l’ambizione di permettere al pilota britannico di vincere l’ultimo Mondiale della carriera, quello che gli permetterebbe di scavalcare Schumacher, proprio su una monoposto Rossa.

Recentemente lo stesso Hamilton ha smentito l’interesse della Ferrari. Il campione di Stevenage ha sottolineato di essere in trattativa per il rinnovo con la Mercedes alla quale non ha risparmiato una frecciatina sulla poca competitività degli ultimi periodi.

Una Ickx sul futuro in Ferrari

Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, l’ex pilota Ferrari Jacky Ickx ha commentato la clamorosa ipotesi di mercato in questione. “Non vedo nessuna ragione valida per farlo. – ha dichiarato a proposito del trasferimento di Hamilton in Ferrari – È una vicenda che mi fa pensare al grande problema della nostra società di oggi: quando senti una notizia non sai se crederci, non sai a chi credere”.

Senza nulla togliere a Hamilton “che per me è un extraterrestre“, sottolinea Ickx. Ma anche Leclerc “potenzialmente potrebbe essere lì (a quel livello, ndr), ma finora non ha ancora avuto la possibilità reale di dimostrarlo“. Davanti a tutti oggi c’è però Verstappen: “è già ora uno di quelli che hanno qualcosa di più, come Senna, come Fangio, Schumacher, come Hamilton“. E Alonso? “In tre gare si è tolto dieci anni di frustrazione. Ha fatto vedere che per tutto quel tempo nemmeno lui ha avuto la possibilità di esprimersi“, chiosa l’ex Ferrari.