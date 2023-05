GT World Challenge, podio fantastico di Valentino Rossi! Il Dottore si scatena | VIDEO

SportFair

E’ una giornata molto importante per Valentino Rossi, ex pilota della MotoGP. Il ‘Dottore’ è riuscito a conquistare un podio nel Fanatec GT World Challenge. L’impresa è andata in scena a Brands Hatch: Valentino Rossi, alla sua seconda stagione, ha chiuso gara 2 al secondo posto in coppia con Maxime Martin.

A vincere, l’Audi del team tresor Orange guidata da Ricardo Feller e Mattia Drudi, terzo l’equipaggio del Team WRT composto da Dries Vanthoor e Charles Weerts.

Il pesarese si è scatenato al traguardo e la festa per il grande risultato è stata senza sosta. “Sono felicissimo, grazie al mio compagno e a tutto il team: è fantastico”, le parole del pilota italiano. Valentino Rossi è stato protagonista di una seconda parte di altissimo livello. In gara 1 Valentino Rossi e Maxime Martin avevano chiuso al 15° posto.