Giro d’Italia, volata vincente di Jonathan Milan! La classifica generale

SportFair

Continuano le emozioni del Giro d’Italia 2023 e lo spettacolo è assicurato. E’ andata in scena anche la seconda tappa, la Teramo-San-Salvo, e non sono mancate le sorprese. Successo in volata Jonathan Milan del team Bahrain Victorius, autore di una grandissima prestazione.

Sul podio l’olandese David Dekker della Arkea Samsic, al secondo posto. In classifica generale in vetta ancora Remco Evenepoel della Soudal-QuickStep, autore di una grandissima cronometro nella giornata di ieri. Poi Filippo Ganna e Joao Pedro Almeida.

Classifica di tappa – Ordine di arrivo

1) Jonathan Milan – 4h 55′ 11”

2) David Dekker – ST

3) Kaden Groves – ST

4) Arne Marit – ST

5) Marius Mayrhofer – ST

6) Pascal Hackermann – ST

7) Fernando Gaviria – ST

8) Niccolo Bonifazio – ST

9) Jake Stewart – ST

10) Michael Mathhews – ST

Classifica generale

1) Remco Evenepoel – 5h 16′ 29”

2) Filippo Ganna – 22”

3) Joao Pedro Almeida – 29”

4) Stefan Kung – 43”

5) Primoz Roglic – 43”

6) Geraint Thomas – 55”

7) Aleksandr Vlasov – 55”

8)Tao Geogheghan Hart – 59”

9) Brandon McNulty – 1’00

10) Jay Wine – 1’05”