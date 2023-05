Giro d’Italia: la prima maglia rosa è di Evenepoel, secondo Filippo Ganna

SportFair

Inizio con il botto. Remco Evenepoel ha vinto la prima tappa del 106° Giro d’Italia, la cronometro da Fossacesia Marina a Ortona di 19,6 km con il tempo di 21’18”. Grande prestazione del belga, il campione del mondo in carica ha conquistato anche la prima maglia rosa della corsa rosa.

Secondo posto nella tappa d’apertura per Filippo Ganna, terzo Joao Pedro Almeida. “Un modo perfetto per tornare al Giro. Sono felice di questo grandissimo risultato. Mi sono preparato bene per questa crono, l’ho affrontata come se fosse valida per il Mondiale. Volevo la maglia rosa ed ero concentrato per andare al meglio possibile, ho lavorato tantissimo per questo”, le prime parole di Evenepoel.

L’ordine di arrivo

1- Remco Evenepoel 21’18”

2- Filippo Ganna +22″

3- Joao Almeida +29″

4- Tao Geoghegan Hart +40″

5- Stefan Kung +43″

6- Primoz Roglic +43″

7- Jay Vine +46″

8- Brandon McNulty +48″

9- Geraint Thomas +55″

10- Aleksandr Vlasov +55″