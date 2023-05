Giro d’Italia, Paret-Peintre vince la 4ª tappa e nuova maglia rosa: la classifica generale

SportFair

Continua lo spettacolo del Giro d’Italia e anche la quarta tappa è andata in archivio. Si sono registrate emozioni, sorprese ed una nuova maglia rosa. Aurélien Paret-Peintre è stato in grado di vincere la quarta tappa di Lago Laceno. Per il francese si tratta della seconda vittoria stagionale, la prima nella corsa rosa. Battuto allo sprint Andreas Leknessund, nuova maglia rosa. Terzo Toms Skujiņš, quarto al traguardo Vincenzo Albanese.

Remco Evenepoel è arrivato al traguardo con 2′ di ritardo dal vincitore. “Ancora non ci credo, la maglia rosa è speciale”, le prime parole del nuovo leader. Andreas Leknessund (Tromsø, 21 maggio 1999) è un ciclista norvegese che corre per il Team DSM. Nel 2020 è stato campione europeo a cronometro Under-23 e lo scorso anno si è imposto nella 2ª tappa del Giro di Svizzera.

L’ordine d’arrivo della 4ª tappa

1) Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën) in 4h16’04”

2) Andreas Leknessund (Team DSM) +02″

3) Toms Skujiņš (Trek-Segafredo) +57″

4) Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa) s.t.

5) Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck) +1’02”

6) Amanuel Ghebreigzabhier (Trek-Segafredo) +1’07”

7) Koen Bouwman (Jumbo-Visma) +2’01”

8) Damiano Caruso (Bahrain Victorious) s.t.

9) Eddie Dunbar (Jayco AlUla) s.t.

10) Aleksandr Vlasov (Bora-hansgrohe) s.t.

CLASSIFICA GENERALE – MAGLIA ROSA

1) Andreas Leknessund (NOR/Team DSM) 14h35’44”

2) Remco Evenepoel (BEL/Soudal Quick Step) +28″

3) Aurelien Paret-Paintre (FRA/AG2R Citroen) +30″

4) Joao Almeida (POR/UAE Emirates) +1’00”

5) Primoz Roglic (SLO/Jumbo Visma) +1’12”

6) Geraint Thomas (GBR/Ineos Grenadiers) +1’26”

7) Aleksandr Vlasov (RUS/Bora Hansgrohe) +1’26”

8) Tom Skuijns (LET/Trek Segafredo) 1’29”

9) Tao Geoghegan Hart (GBR/Ineos Grenadiers) +1’30”

10) Jay Vine (AUS/UAE Emirates) +1’36”