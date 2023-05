Giro d’Italia, Matthews ‘brucia’ Pedersen nella 3ª tappa: la classifica generale

SportFair

Continua l’appuntamento con il Giro d’Italia 2023 e lo spettacolo è sempre assicurato. Si è conclusa anche la terza tappa, da Vasto a Melfi. Le previsioni della vigilia sono state rispettate, Michael Matthews ha ‘bruciato’ Mads Pedersen nell’arrivo in volata a Melfi.

L’australiano è stato protagonista di uno sprint di altissimo livello, si tratta della decima vittoria di tappa nei grandi giri. Dopo la fuga di coppia di Konychev e Stojnic nel tratto pianeggiante, la corsa è iniziata ad entrare nel vivo nelle salite finali. Il gruppo ha iniziato a fare la differenza e staccato qualche velocista come Milan, Cavendish e Gaviria. A trionfare è stato Michael Matthews, si tratta della prima vittoria del 2023. Nelle classifica generale ancora in testa Evenepoel.

“Non ho parole, più di quanto potessi sognare. Eravamo riusciti a staccare Pedersen in salita, per questo speravo fosse un po’ più stanco nello sprint, così è stato. Oggi abbiamo lavorato come un team unito, grazie ai miei ragazzi”, le prime parole di Matthews.

L’ordine d’arrivo della terza tappa

1) Michael Matthews – 5h 01 41”

2) Mads Pedersen – ST

3) Kaden Groves – ST

4) Vincenzo Albanese – ST

5) Stefano Oldani – ST

6) Sven Erik Bystrom – ST

7) Primoz Roglic – ST

8) Simone Velasco – ST

9) Toms Skujins – ST

10) Andrea Vendrame – ST

La classifica generale

1) Remco Evenepoel 10:18:07

2) João Almeida +0:32

3) Primož Roglic +0:44

4) Stefan Kung +0:46

5) Geraint Thomas +0:58

6) Aleksandr Vlasov +0:58

7) Tao Geoghegan Hart +1:02

8) Michael Matthews +1:02

9) Jay Vine +1:08

10) Mads Pedersen +1:18