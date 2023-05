Giro d’Italia, Leknessund scoppia a piangere dopo la 4ª tappa | VIDEO

La 4ª tappa del Giro d’Italia ha regalato grandissime emozioni. La corsa si è conclusa con il trionfo di Paret-Peintre, ma la notizia più importante riguarda la nuova maglia rosa: Andreas Leknessund. Nato a Tromsø il 21 maggio 1999 è un ciclista norvegese che corre per il Team DSM.

Nel 2020 è stato campione europeo a cronometro Under-23 e lo scorso anno si è imposto nella 2ª tappa del Giro di Svizzera. “Ancora non ci credo, la maglia rosa è speciale”, le prime parole di Leknessund. Il norvegese è poi scoppiato a piangere al termine della corsa e non è riuscito a trattenere le lacrime.

𝙉𝙚𝙬 𝙡𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧 🙌

Andreas Leknessund is the first Norwegian in 42 years to lead the Giro d’Italia 🇳🇴

And after suffering the loss of someone close to him in the lead-up to the race, the emotions are 𝙧𝙖𝙬 😭@andreaslek | @TeamDSM pic.twitter.com/oyZivS2mS9

— Eurosport (@eurosport) May 9, 2023