Giro d’Italia, 15ª tappa Seregno-Bergamo: percorso, altimetria e favoriti

Continua l’appuntamento con il Giro d’Italia, è arrivato il momento della 15ª tappa, la Seregno-Bergamo. Tappa di montagna in città. Si scalano senza quasi tratti di respiro il Valico di Valcava, Selvino (versante classico), Miragolo San Salvatore e Valpiana (Roncola). Si percorrono due anelli con un passaggio sulla linea di arrivo prima dell’ultimo anello.

Strade molto articolate con innumerevoli curve e con sede stradale ristretta in buono stato. Dopo la discesa dell’ultima salita (Valpiana) ci sono qui 9 km di avvicinamento alla città (gli unici pianeggianti di tutto il finale) e il classico passaggio della Città Alta fino all’arrivo. Ultimi chilometri attraverso Bergamo Alta salendo alla Porta Garibaldi e poi (con 200 m in acciottolato) a Largo Aperto. Nella prima parte le pendenze sono sempre sopra il 10% (max 12%).

In discesa la carreggiata è larga su fondo liscio. Ai 1800 m dall’arrivo svolta secca con breve strettoia per il superamento della Porta Sant’Agostino. Dopo l’ultimo chilometro ampia curva a sinistra per immettersi nel rettilineo che conduce all’arrivo. Retta finale di 800 m, larghezza 8 m su fondo asfaltato in discesa nella prima parte e pianeggiante poi.

Dovrebbe essere un’altra giornata di fughe e l’uomo più atteso è Ben Healy, senza dimenticare Thibaut Pinot e Santiago Buitrago. L’Italia spera in Damiano Caruso. Occhi puntati anche sulla maglia rosa Bruno Armirail.