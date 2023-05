Giro d’Italia, Zana da impazzire in Val di Zoldo: scintille Thomas-Roglic | CLASSIFICA

SportFair

Non c’è più spazio per scherzare. Il Giro d’Italia entra nel vivo con la 18ª tappa, da Oderzo alla Val di Zordo, la prima delle 3 tappe che precedono la passerella finale di Roma e che decideranno le sorti del Giro d’Italia. Ben 5 le salite da affrontare per i big chiamati a fare la differenza: Passo della Crosetta, Pieve d’Alpago, Forcella Cibiana, Coi e il finale sulla Val di Zoldo.

Il successo di tappa è affare a due tra Thibaut Pino e Filippo Zana. I due arrivano insieme in salita, pronti a giocarsi la vittoria nella volata finale: ai 200 metri parte il francese, ma il Campione d’Italia lo svernicia poco prima del traguardo prendendosi un grande trionfo.

La corsa dei big si accende invece sul Coi. Roglic mette Kuss davanti a tirare e cambia il ritmo dei big, Thomas e Dunbar tengono bene, accusa qualcosa Almeida che però risale con il suo solito passo, aiutato da Vine e con Caruso staccato alle spalle. A 5.7 km dal traguardo Roglic prova l’attacco in solitaria, ma Thomas lo va subito a riprendere.

I due proseguono appaiati fino al traguardo, ma a farne le spese è Almeida che non potendo più contare su Vine (causa un leggero fuoripista senza conseguenze) perde diversi secondi dal duo di testa.

Classifica generale del Giro d’Italia

Geraint Thomas 76H25’51” Primoz Roglic 29” Joao Pedro Almeida 39” Edward Dunbar 3’39” Damiano Caruso 3’51” Lennard Kamna 4’27” Thibaut Pinot 4’43” Andreas Leknessund 4’47” Thymen Arensman 4’53” Laurens De Plus’ 5’52”