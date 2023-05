Giro d’Italia, fra i due litiganti Rubio gode e trionfa a Crans Montana

SportFair

La 13ª tappa del Giro d’Italia doveva essere la seconda frazione più dura del percorso 2023, passerà agli archivi come una tappa mutilata. Dai 209 km iniziali si è passati a 74.6 km: niente Colle del San Bernardo, niente Cima Coppi del Giro 2023, percorso ridotto e partenza da Borgofranco d’Ivrea trasferita a La Chable.

Il motivo? Le possibili condizioni meteo avverse (non verificatesi, corsa totalmente all’asciutto) che hanno spinto i ciclisti a chiedere il Protocollo per le Condizioni Meteo Estreme. Mauro Vegni, direttore del Giro, ha mediato fra la cancellazione del Croix de Coeur (chiesta dai corridori) e quella del Colle del San Bernardo (messa in pratica).

La corsa che ne è venuta fuori è stata ovviamente falsata: fare il Croix de Couer con le gambe ‘fresche’ è ben diverso dal farla con le fatiche del Colle del San Bernardo. Il protagonista a Crans Montana è stato Pinot che ha messo un po’ di pepe a suon di strappi e litigate con Cepeda nel gruppetto di testa.

Insulti, urlacci, scatti e controscatti per tutta la salita, ma nel finale la spunta… Rubio. Il colombiano, rimasto sempre a ruota dei due, sfrutta i metri finali per beffare i due litiganti e si va a prendere il successo di tappa. Non cambia nulla in alta classifica con i big arrivati tutti insieme e Geraint Thomas sempre in rosa.

Classifica generale

Geraint Thomas 51H 20′ 01” Primoz Roglic 2” Joao Pedro Almeida 22” Andreas Leknessund 42” Damiano Caruso 1’28” Lennard Kamna 1’52” Edward Dunbar 2’32” Thymen Arensman 2’45” Laurens De Plus 3’08” Thibaut Pinot 3’13”