Evenepoel vince a Cesena ma non brilla a cronometro: incertezza sul Giro! | CLASSIFICA

SportFair

Era il favoritissimo della vigilia, in particolar modo dopo il ritiro di Filippo Ganna causa Covid, ha rispettato i pronostici ma la vittoria odierna lascia più di un punto interrogativo, soprattutto dopo la prova di ieri. Remco Evenepoel vince la cronometro della 9ª tappa, Savignano sul Rubicone-Cesena, bissando il successo della frazione inaugurale. Ma fra le due prove c’è un abisso.

L’impatto della prima gara è stato devastante, questo rischia di essere rassicurante per gli avversari che, va detto, non se la sono passata benissimo. Il belga torna in rosa superando di appena un secondo (41’24”) Geraint Thomas, terzo Geoghegan Hart a 2”. Delude Roglic, abile a riprendersi solo nel finale (5° a 17”), prova in ombra per Almeida 9° a 42”.

Ottima invece la prova di Damiano Caruso che, pur non essendo uno specialista, chiude 10° a 42” di distacco. Una buona notizia per tutti gli appassionati del Giro d’Italia: la Corsa Rosa, visti gli esiti delle due cronometro, si deciderà in salita e l’Evenepoel degli ultimi due giorni dovrà guardarsi le spalle.

Top 10 della tappa odierna

Remco Evenepoel 41′ 24” Geraint Thomas +1” Tao Geoghegan Hart +2” Stefan Kung 4” Bruno Armirail 8” Primoz Roglic +17” Thymen Arensman +24” Aleksandr Vlasov +30” Joao Pedro Almeida +35” Damiano Caruso +42”

Classifica generale Giro d’Italia

Remco Evenepoel 34H 33′ 42” Geraint Thomas +45” Primoz Roglic +47” Tao Geoghegan Hart +50” Joao Pedro Almeida +1’07” Andreas Leknessund +1’07” Aleksandr Vlasov +1’48” Damiano Caruso +2’13” Lennard Kamna +2’37” Pavel Sivakov +3′