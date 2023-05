Giro d’Italia, a Caorle volatona di Dainese: beffato Milan

SportFair

Dopo lo spettacolo visto in salita sul monte Bondone nella tappa di ieri, oggi i big di classifica si riposano in vista delle prossime tappe di montagna in cui si deciderà il destino del Giro d’Italia. Tappa transitoria quella odierna, la numero 17, con partenza da Pergine Valsugana e arrivo a Caorle.

Un percorso interamente pianeggiante, senza difficoltà altimetriche, con un inizio addirittura in discesa. Tracciato che si prestava a un finale in volata e così è stato. Sprint conclusivo con tanta Italia protagonista seppur a partire per primo sia stato Michael Matthews Il ciclista della Jayco AlUla ha provato ad anticipare i rivali, ma Alberto Dainese e Jonathan Milan non si sono fatti cogliere impreparati.

Dainese, partito da una buona posizione, taglia il traguardo per primo davanti a Milan che, partito nelle retrovie, compie una rimonta strepitosa fermatasi a qualche millimetro del successo. Gli era già capitato durante le scorse tappe e (forse) masticherà amaro. L’Italia può sorridere: abbiamo due grandi velocisti. Resta in rosa Geraint Thomas.