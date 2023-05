Giro d’Italia, Cort trionfa sotto il diluvio a Viareggio: De Marchi sfiora l’impresa

SportFair

Dopo il primo giorno di riposo i ciclisti del Giro d’Italia tornano ad attraversare l’Italia con la 10ª tappa da Scandiano a Viareggio. Una frazione segnata dal forte maltempo con freddo e pioggia che hanno bersagliato il gruppo per quasi tutto l’arco della gara.

Vlasov e Pozzovivo hanno dato forfait prima della corsa, per tutti gli altri protagonisti condizioni davvero difficili. Diverse le cadute dovute all’asfalto viscido, da segnalare quella di Alberto Bettiol che è stato abbattuto da un addetto di una delle squadre.

In tre vengono fuori con una fuga che, chilometro dopo chilometro, risulta decisiva. A giocarsi la vittoria sono De Marchi, Gee e Cort. Il ‘Rosso di Buja’ prova l’attacco nei metri finali, ma non riesce a sorprendere gli altri due fuggitivi, Cort ne ha semplicemente di più e si prende la prima vittoria della carriera nella Corsa Rosa (per lui una vittoria in ogni Grande Giro).