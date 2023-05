Si chiude il Giro d’Italia! Cavendish festeggia a Roma: Mattarella premia Roglic

SportFair

Il Giro d’Italia si chiude qui. Passerella finale, come di norma, nell’ultima giornata che chiude 3 intense settimane di ciclismo. Roma la sede scelta per l’ultima frazione, la 21ª, davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha assistito al successo di Mark Cavendish in volata.

Per il britannico 17ª vittoria nella Corsa Rosa, l’ultima prima del ritiro annunciato proprio durante uno dei giorni di riposo dell’edizione odierna. Successo arrivato a 15 anni di distanza dalla prima volta per un ciclista dalla carriera straordinaria.

Mattarella protagonista anche della premiazione di Primoz Roglic, Maglia Rosa e vincitore del Giro. Lo sloveno ha dato spettacolo ieri nella cronoscalata del Monte Lussari recuperando 26” di svantaggio su Geraint Thomas nonostante il salto della catena in salita. In un momento in cui tantissimi sarebbero crollati, Roglic si è rialzato da campione prendendosi un successo leggendario.