Giro d’Italia, Teramo-San Salvo: percorso e altimetria della seconda tappa

Evenepoel è il primo leader del Giro d’Italia 2023. Il corridore belga ha conquistato ieri la cronometro inaugurale della Corsa Rosa, battendo il padrone di casa Filippo Ganna.

I corridori sono pronti oggi per una nuova sfida: la carovana rosa si sposterà da Teramo a San Salvo, in un percorso di 202 km con un dislivello di 1400 m.



Il percorso

Tappa che alterna tratti costieri pianeggianti con tratti nell’entroterra con brevi salite. Si scalano piccole ascese come Bellante, Controguerra e Colonnella prima di percorrere la statale Adriatica fino a Silvi Paese dove l’ascesa di circa 4 km assegna il primo GPM. Dopo un secondo tratto costiero (Pescara), seconda ascesa a Chieti seguita dal secondo GPM a Ripa Teatina. Una volta riguadagnata la costa, la corsa la segue fino all’arrivo di San Salvo. Strade larghe e con poche curve lungo la costa e a carreggiata più stretta e con molte curve e saliscendi durante i tratti nell’entroterra. Ultimi km praticamente rettilinei e perfettamente piatti con alcuni dei consueti ostacoli della circolazione stradale come rotatorie, spartitraffico, isole salva-pedoni. Da segnalare a 1400 m dall’arrivo una rotatoria da percorrere in senso di marcia che immette nell’ultima curva a 1 km dall’arrivo. Retta finale di 1000 m su asfalto larghezza 8 m.