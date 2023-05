Giro d’Italia, arrivano le montagne: percorso e altimetria della quarta tappa

Tappa appenninica che attraversa le montagne lucane con due lunghe salite pedalabili. Dopo una prima parte lungo una strada a scorrimento veloce si affrontano le due salite GPM di giornata caratterizzate in salita e in discesa da innumerevoli curve e pendenze abbastanza costanti attorno al 5/6%. Ultimi 15 km in ripida salita fino all’ingresso nell’altopiano con gli ultimi 4 km pianeggianti. La salita di Colle Molella (9.9 km al 6.0%) termina a 3 km dall’arrivo. Dopo l’attraversamento di Bagnoli Irpino si affrontano 3 km a tornanti con pendenze attorno al 10% e punte del 12%. Ultimi 3 km attorno al Lago Laceno in discesa o pianeggianti in ampia curva. Rettilineo di arrivo di 300 m, su asfalto largo 7 m. Da segnalare l’attraversamento di rotaie in contropendenza prima di Bagnoli Irpino per due passaggi a livello inattivi.