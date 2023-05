Giro d’Italia, ‘visita parenti’ per Marco Frigo: il ciclista si ferma a brindare | VIDEO

SportFair

Un momento davvero particolare, al quale non eravamo più abituati. Ma il ciclismo è fatto anche di questi episodi, non solo di vittorie, classifiche e strategie. A regalare una bella cartolina dalla 17ª tappa del Giro d’Italia, Parigine Valsugana-Caorle, è stato Marco Frigo.

Il ciclista nativo di Bassano del Grappa, al passaggio dalla sua città natale, è stato accolto da familiari, amici e membri del fan club. Riconosciuti a bordo strada, il ciclista classe 2000 si è fermato con loro per qualche secondo, è sceso dalla bici per salutarli e brindare con un bicchierino, per poi rimettersi in cammino.

La tappa odierna, totalmente pianeggiante, consentiva questa pausa ed è stato molto bello vedere un ragazzo così giovane trovare del tempo per un gesto così dolce.

It’s 🇮🇹 Marco Frigo’s homecoming party! 🥳

The young Italian takes in the moment as he passes through his hometown in Grappa #Giro pic.twitter.com/t8nXyixwUd — thecyclingdane (@Thecyclingdane) May 24, 2023