Giro d’Italia, Tratnik in ospedale dopo un incidente: la Jumbo costretta a correre ai ripari

Manca sempre meno al via del Giro d’Italia 2023. Domani i corridori daranno il via alla Corsa Rosa, ma non mancano i colpi di scena. Dopo giornate di complicazioni a causa dei tanti casi di Covid che hanno messo ko diversi ciclisti, oggi arriva un nuovo imprevisto per Jumbo Visma.

Il team di Roglic è costretto ad una nuova sostituzione: Jan Tratnik è stato coinvolto in un incidente ed è in ospedale per ulteriori accertamenti. “Purtroppo oggi dobbiamo sostituire un quinto pilota a causa dell’incidente stradale di Jan Tratnik. Sarà sostituito dal talentuoso Tom Gloag“, ha annunciato la Jumbo Visma.