Healy fa il vuoto: impresa nell’8ª tappa del Giro, Roglic si avvicina a Evenepoel

E’ andata in scena oggi l’ottava tappa del Giro d’Italia 2023, entrato ormai nel vivo. corridori hanno pedalato da Terni a Fossombrone, per 207 km, in un percorso tosto.

Impresa di Healy oggi sul traguardo di Fossombrone: l’irlandese della EF Education-Easy Post ha fatto il vuoto dietro di sè, scattando a 50 km dall’arrivo sulla salita dei Cappuccini. Secondo posto per Gee e terzo per l’italiano Zana.

Buona prova di Roglic oggi al Giro: lo sloveno è arrivato al traguardo con Hart e Thomas, facendo registrare il primo attacco di questa edizione della Corsa Rosa, guadagnando 54” sulla maglia rosa e 14” su Evenpoel. Si conferma leader della classifica Leknessund.