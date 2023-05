Giro d’Italia, come sta Andrea Vendrame? Le prime parole dopo la brutta caduta

SportFair

La quinta tappa del Giro d’Italia ha avuto un finale di fuoco e spaventoso. Durante la volata finale una brutta caduta di Mark Cavendish ha causato diversi danni ad altri corridori.

Il britannico ha sbattuto prima contro Fiorelli, finito contro le barriere violentemente, ma fortunatamente rimasto in bici, per poi finire rovinosamente a terra e colpire Andrea Vendrame, tra gli altri.

Il corridore italiano dell’Ag2r è colui che ha riportato le conseguenze peggiori ed è stato trasportato via in barella.

E’ arrivato nella serata di ieri il primo aggionarmento sulle condizioni di Vendrame: “in seguito al suo incidente,Vendrame ha subito una disgiunzione acromioclavicolare alla spalla sinistra e una ferita che richiede punti di sutura“, ha fatto sapere il team.

Le prime parole di Vendrame

“Sono caduto dopo aver tagliato il traguardo. Fortunatamente non ho nulla di rotto. Arrivavamo a 60km orari e Mark Cavendish è caduto. La sua bici è stato gettato a sinistra della strada e non ho potuto evitarlo. Mi sono ritrovato contro le barriere. Questi non sono mai dei bei momenti. Farò di tutto per avere il miglior trattamento questa sera con lo staff medico dell’Ag2r Citroen Team. Spero di essere al via domani, questo è il mio obiettivo per le prossime ore. Sarebbe doloroso lasciare il Giro d’Italia”, questo il racconto di Vendrame.

Si attendono aggiornamenti questa mattina sulle sue condizioni e sulla sua partecipazione o meno al resto della Corsa Rosa.