Giro d’Italia, chi è la moglie di Evenepoel? La bella Oumaïma Rayane | FOTO

E’ Remco Evenepoel il leader del Giro d’Italia 2023. Il corridore belga, campione del mondo in carica, potrebbe però perdere la maglia rosa oggi, nella prima tappa di montagna della 106ª edizione della corsa Rosa. Il 23enne della Soudal Quick Step ha vinto la prima tappa del Giro, la cronometro indivudale, battendo Ganna, e così si è assicurato la maglia da leader, ma nei giorni scorsi ha fatto intendere che potrebbe cederla oggi, decidendo di risparmiare energie in una tappa a suo avviso molto impegnativa, con tratti molto duri.

Qualsiasi cosa accada oggi, comunque, Evenepoel avrà al suo fianco la moglie, Oumi, immortalata diverse volte in questi giorni: dall’abbraccio post vittoria nella prima tappa, al ‘batti cinque’ in corsa di qualche giorno fa.

Chi è la moglie di Evenepoel

La moglie di Evenepoel si chiama Oumaïma Rayane e non si hanno molte informazioni su di lei, se non che, come riportato sui suoi social network, studia Scienze Economiche all’Universtià di Bruxelles ed è di origini marocchine. Evenepoel e Oumi stanno insieme almeno dal 2020, anno in cui hanno postato la prima foto insieme sui social e si sono sposati lo scorso anno.