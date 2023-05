Giro d’Italia, che sfortuna per Ganna: è positivo al Covid, si ritira

SportFair

A pochi minuti dall’inizio dell’8ª tappa del Giro d’Italia 2023, da Terni a Fossombrone, arriva una pessima notizia per il ciclismo italiano. Un big delle due ruote azzurre non sarà al via.

Filippo Ganna è stato costretto ad annunciare il proprio forfait dalla Corsa Rosa a causa della positività al Covid. Ganna, che aveva ben figurato nella crono inaugurale conquistando il secondo posto dietro Evenepoel, ed era stato un gregario prezioso per il suo team nelle tappe successive, è stato costretto ad abbandonare prematuramente la corsa.