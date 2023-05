Giro d’Italia, caduta shock a Salerno: Vendrame in barella | VIDEO

SportFair

Finale disastroso nella 5ª tappa del Giro d’Italia 2023. L’intera giornata è stata condizionata dalla forte pioggia che ha martoriato i ciclisti che, come se non bastasse, nel finale hanno fatto la dura conoscenza dell’asfalto. Evenepoel è caduto due volte, una ad inizio gara a causa di un cane e l’altra nel finale, fortunatamente senza conseguenze.

Lo stesso non possono dire Cavendish e Vendrame. Nella volata conclusiva, Cavendish ha perso il contro della bici finendo prima contro Fiorelli (che ha riportato una ferita alla mano, stretto contro le transenne) per poi cadere rovinosamente in mezzo al gruppo. A farne le spese il povero Andrea Vendrame, trasportato in barella fuori dal tracciato.

🚴🇮🇹 | Oh oh oh, zelfs in de laatste meters krijgen we nog een valpartij met in elk geval Cavendish. De winst is voor Groves. Wat een vreselijke finale was dit! #Giro ⁣

⁣

📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/5mjlxxCqg7 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 10, 2023