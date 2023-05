Giro d’Italia, caduta clamorosa: un addetto abbatte Bettiol | VIDEO

SportFair

Incredibile episodio avvenuto nella 10ª tappa del Giro d’Italia iniziata in mattinata da Scandiano e che si concluderà a Viareggio. Con una 50 di km ancora da percorrere, dopo essere stati bersagliati da freddo e pioggia per tutto il tragitto, i corridori hanno dovuto vedersela anche con qualche addetto un po’ ‘sbadato’.

Dopo una caduta che ha coinvolto Barguil e Postelberger in una strada piuttosto stretta, le macchine al seguito della corsa si sono fermate tutte sul lato sinistro. Un addetto, probabilmente della Jayco AlUla, è corso a recuperare una bici, ma ritornando sulla carreggiata, non si è accorto dell’arrivo di Alberto Bettiol colpendolo in pieno. Il ciclista italiano, come si può vedere nel video sottostante, ha avuto tutte le ragioni per arrabbiarsi!