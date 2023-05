Giro d’Italia, i tifosi distribuiscono arrosticini: Battistella fa rifornimento! | VIDEO

Transitando per le strade dell’Abruzzo, i ciclisti protagonisti al Giro d’Italia hanno fatto il classico bagno di folla nei 218 km che da Capua portano fino a Campo Imperatore. Tanti i tifosi presenti a bordo strada per sostenere i ciclisti e salutarli al loro passaggio.

Qualcuno si è anche messo a cucinare gli arrosticini sul posto offrendoli ai ciclisti! La fatica delle salite, unita al profumino proveniente dai lati della strada, avrà fatto venire fame al gruppo e Samuele Battistella ha raccolto al volo, durante il suo passaggio, l’offerta di un ‘mazzo’ di arrosticini condivisi poi con i ciclisti vicini e anche con il cameraman che ha ringraziato. Un gustoso spuntino prima del finale di tappa.

🍖 @samu_batti, would you please save one for me? Thank you? Grazie

.

🍖 @samu_batti, potresti gentilmente tenerne uno da parte per me? Grazie #Giro #GirodItalia @AstanaQazTeam pic.twitter.com/M1vrILWVn5

— Giro d’Italia (@giroditalia) May 12, 2023