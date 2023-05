Giro d’Italia, annunciati i partenti della 106ª edizione

SportFair

Mancano poco più di 24 ore al via del 106^ Giro d’Italia che partirà con la Fossacesia Marina-Ortona Costa dei Trabocchi Tudor ITT e si concluderà il 28 maggio sui Fori Imperiali a Roma. E’ stato annunciato oggi l’elenco dei 176 corridori che si daranno battaglia lungo l’arco delle 21 tappe con grandi nomi sia per quanto riguarda i favoriti per la classifica finale sia per quanto riguarda cacciatori di tappe e velocisti.

L’assalto alla maglia rosa

La sfida principale riguarda quella per la Maglia Rosa che vede tra i favoriti il Campione del Mondo Remco Evenepoel, vincitore quest’anno di UAE Tour e Liegi-Bastogne-Liegi, e Primoz Roglic, Maglia Azzurra dell’ultima Tirreno-Adriatico. Sono tanti gli uomini che vorranno scrivere il loro nome sul Trofeo Senza Fine. L’unico ad esserci riuscito, tra i 176 partenti, è Tao Geoghegan Hart (2020), recente vincitore del Tour of The Alps. Il britannico condividerà la leadership in casa Ineos Grenadiers con il vincitore del Tour de France del 2018 Geraint Thomas. Tra i grandi nomi anche João Almeida, Damiano Caruso, Alexsandr Vlasov, Hugh Carthy e Rigoberto Uran. Menzione speciale per Thibaut Pinot, al via del suo ultimo Giro d’Italia.

La sfida per la maglia ciclamino

Parterre interessante anche tra i velocisti che hanno come grande obiettivo la Maglia Ciclamino. Uno dei favoriti è sicuramente Mark Cavendish, il corridore in attività con più successi al Giro (ben 16). Tra i suoi rivali diretti ci saranno Mads Pedersen, Campione del Mondo 2019, ed ex vincitori della Maglia Ciclamino come Pascal Ackermann e Fernando Gaviria. Altri sprinter al via sono Michael Matthews, Alberto Dainese, Magnus Cort Nielsen, Simone Consonni, Niccolò Bonifazio e Kaden Groves.

Maglia azzurra, obiettivo per gli scalatori

Oltre ai favoriti per la classifica generale, la Maglia Azzurra è un obiettivo per scalatori al via senza particolari ambizioni di classifica. Ci sarà il detentore Koen Bouwman, vincitore di due tappe nel 2022, così come Lennart Kämna, vincitore sull’Etna nel 2022. Tra gli esordienti alla Corsa Rosa ci sono nomi interessanti come Jay Vine e Warren Barguil.

I giovani alla ricerca della maglia bianca

La speciale classifica dedicata ai nati dopo l’1 gennaio 1998 vede come principale favorito Remco Evenepoel. A contendere la Maglia Bianca al belga ci saranno vecchie conoscenze come il già citato Joao Almeida e Santiago Buitrago, a segno in una frazione nel 2022. Attenzione anche a Thymen Arensman e ai debuttanti Ben Healy e Andreas Leknessund.

I cacciatori di tappe

Stellare il parterre dei cronoman al via con Filippo Ganna che sfiderà già domani un avversario del calibro di Stefan Küng. Edoardo Affini, tre volte secondo negli ultimi due anni, fungerà da terzo incomodo. Tra i corridori alla ricerca di successi parziali, con opzioni da outsider in classifica generale, saranno al via Jack Haig, Pavel Sivakov, Eddie Dunbar, Lorenzo Fortunato, Bauke Mollema, Einer Rubio e il sempreverde Domenico Pozzovivo. Ampio anche il campo dei finisseurs con protagonisti come Alberto Bettiol, Lorenzo Rota, Diego Ulissi, Gianni Moscon, Vincenzo Albanese, Bob Jungels, Alessandro De Marchi, Andrea Vendrame, Stefano Oldani, Luis León Sánchez e Filippo Zana.