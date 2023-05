Giro d’Italia, Ackermann vince a Tortona ma è un disastro fra cadute e ambulanze

SportFair

Doveva essere una tappa tranquilla la numero 11 del Giro d’Italia, da Camaiore a Tortona, la frazione più lunga dell’edizione 2023 con i suoi 2019 km. E invece… cadute, ambulanze, ritiri e un finale al fotofinish che, quantomeno, ha regalato un batticuore solo di natura sportiva.

Sul traguardo di Tortona trionfa Pascal Ackermann al suo terzo successo in carriera al Giro d’Italia: il tedesco supera di un millimetro uno strepitoso Jonathan Milan che parte tanto, ma tanto, indietro rispetto ai protagonisti della volata e li supera tutti con uno sforzo pazzesco. Peccato non sia riuscito a mettere la ruota davanti a quella di Ackermann. Completa il podio Mark Cavendish.

Resta in rosa Geraint Thomas, caduto due volte: la prima in un maxi capitombolo costato il ritiro a Geoghegan Hart in barella, ma che ha coinvolto anche Roglic e Sivakov; la seconda nel finale, dentro i -3 km, a causa di un ciclista Movistar che gli è finito addosso.

Classifica Giro d’Italia

Geraint Thomas 44H 35′ 35” Primoz Roglic 2” Joao Pedro Almeida 22” Andreas Leknessund 35” Damiano Caruso 1’28” Lennard Kamna 1’52” Edward Dunbar 2’32” Thymen Arensman 2’32” Laurens De Plus 2’36” Aurelien Paret-Peintre 2’48”