Giro d’Italia 8ª tappa Terni-Fossombrone: percorso, altimetria e favoriti

Archiviata la tappa di ieri, con un finale sul Gran Sasso che ha lasciato un po’ di amaro in bocca a causa della scarsa verve dei big di classifica, il Giro d’Italia si avvia verso l’8ª tappa. Nella frazione odierna si partirà da Terni per arrivare a Fossombrone dopo 207 km complessivi.

Nei primi 150 km, a parte il Valico della Somma (occhio alla fuga) non dovrebbero esserci grosse insidie. Negli ultimi 57 km presenti 3 GPM: la salita dei Cappuccini (2.8 km al 7.8% con punte al 19%), seguita dal Monte delle Cesane (7 km al 7.1% con punte del 18%). Si tornerà poi in pianura per riaffrontare, nel finale, nuovamente la salita dei Cappuccini. Superata l’ultima asperità si andrà in discesa per 4 km, mentre i 1600 metri finali saranno in pianura.

I favoriti

Ieri era attesa una mossa dei big che, invece, sono rimasti tutti immobili. Difficili ipotizzare un loro show oggi. Andreas Leknessund dovrebbe poter conservare la maglia rosa. Possibile che venga premiata un’altra fuga, oppure che in un finale da classica sia la volata a decidere le sorti della gara. Occhio a Mads Pedersen che ci ha preso gusto. Per la quota italiana, a Vincenzo Albanese è spesso mancato solo lo spunto finale, chissà che possa trovarlo oggi.