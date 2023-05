Giro d’Italia 2023, Vasto-Melfi: percorso e altimetria della terza tappa

SportFair

Il Giro d’Italia continua a regalare spettacolo, la seconda tappa si è conclusa con la grande volata di Jonathan Milan. E’ arrivato il momento della terza tappa, quella da Vasto e Melfi di 216 chilometri. Si tratta di una delle tappe più lunghe dell’intera Corsa rosa. La prima parte è completamente pianeggiante con uno sprint intermedio all’altezza di Foggia, poi si sale leggermente fino al chilometro 176: prima il GPM di terza categoria del Valico dei Laghi di Monticchio e il quarta categoria del Valico La Croce, poi una breve discesa verso Rapolla e un falsopiano verso il traguardo.

La parte finale è considerata insidiosa, in particolar modo l’ultimo chilometro è molto impegnativo. Potrebbe essere una buona occasione per due uomini veloci come Mads Pedersen e Michael Matthews. In grado di ripetersi anche Jonathan Milan, dopo il successo di ieri.

Potrebbero ben figurare anche altri italiani: Vincenzo Albanese e Simone Consonni.