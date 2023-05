Giro d’Italia 2023, la tappa di oggi Sabbio Chiese-Monte Bondone: percorso, altimetria e favoriti

SportFair

Dopo il secondo e ultimo giorno di riposo, il Giro d’Italia ritorna con la 16ª tappa. Ben 5 GPM nella frazione odierna, da Sabbio Chiese al Monte Bondone, che apre l’ultima settimana della Corsa Rosa, pronta (si spera) a regalare lo spettacolo che fin qui è mancato.

Il percorso

Si parte da Sabbio Chiese (Lombardia) per arrivare sul Monte Bondone (Trentino), 203 i km complessivi del tracciato. I primi 64 sono totalmente pianeggianti, il primo ostacolo di giornata è rappresentato dal Passo di Santa Barbara (12.3 km all’8.4% GPM di 1ª categoria). In discesa per un breve tratto, poi nuovamente in salita sul Passo Bordala, 3700 metri al 7%.

Lunga discesa, poi si susseguono due GPM di 2ª categoria di Matassone (11.4 km al 5.6%) e di Serrada (17.5 km al 5.5), prima del gran finale sul Monte Bondone. Salita lunghissima che inizia da Aldena e continua per 20 km fino al traguardo posto a 1632 metri di altitudine, con pendenza media del 6.7% ma con picchi al 15%. Nel finale ci sarà un tratto di 7 km all’8.2% di pendenza media.

I favoriti di oggi

La tappa si presta (si spera) a un’azione dei big. Bruno Armirail dovrebbe dire addio alla Maglia Rosa. Geraint Thomas e Primoz Roglic i principali candidati a raccoglierla. Occhio a Joao Almeida, ma anche a Damiano Caruso sempre in agguato.