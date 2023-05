Giro d’Italia 2023, tappa di oggi Oderzo-Val di Zoldo: percorso, altimetria e favoriti

SportFair

Il Giro d’Italia entra nelle fasi più calde. Arrivano le montagne che decideranno il destino dell’edizione 2023. Quest’oggi la 18ª tappa, la Oderzo-Val di Zordo, la prima di tre sfide in cui i big si daranno battaglia per ridisegnare la classifica generale. Scopriamo percorso e favoriti di giornata.

Il percorso

Si inizia in pianura per 28 km, poi si sale sulla prima asperità di giornata, il Passo della Crosetta (13.5 km al 7.1%). Si scende, con qualche tratto di falsopiano, per poi tornare a salire sul Pieve d’Alpago (3.4 km al 5.4%). Un tratto di falsopiano permetterà di rifiatare un po’ prima dei 35 km finali: Forcella Cibiana (9.6 km all’8%, prima categoria), Coi (5.8 km al 9.7% con picchi al 19%) e strappo conclusivo verso Val di Zoldo (2.7 km al 6.4%).

I favoriti

Big della classifica generale chiamati a fare la differenza. Occhi puntati su Joao Almeida, in grande spolvero sul Monte Bondone. Geraint Thomas vorrà difendere la maglia rosa da Primoz Roglic. Attesa per un eventuale numero di Damiano Caruso.