Il Giro d’Italia 2023 perde la Cima Coppi: tagliato il Colle del Gran San Bernardo 

Il Giro d’Italia 2023 non avrà la propria Cima Coppi. Fioccano le pessime notizie per la Corsa Rosa che già nella giornata di ieri era stata costretta a fare a meno della sua stella più luminosa, la Maglia Rosa Remco Evenepoel, fermato dal Covid.

Il portale svizzero “Nouvelliste” cita Vincent Pellissier, responsabile del Servizio mobilità del Cantone del Vallese, il quale annuncia il taglio del Colle del Gran San Bernardo a causa delle impervie condizioni climatiche sul versante svizzero della montagna. A nulla sono valsi gli sforzi da parte dell’Anas sul lato italiano. “La situazione si è sviluppata in modo sfavorevole“, ha dichiarato Pellissier. “L’Italia è sul versante Sud – aggiunge Pellissier – le condizioni sono diverse“.

Non si arriverà dunque ai 2459 metri di altitudine come da programma, ma si passerà per il Traforo del San Bernardo, tagliando circa 7 km di salita alla 13ª frazione: si trattava della parte più dura della salita con pendenza media del 7.6% e punta massima del 18%. Un brutto colpo per un Giro d’Italia che, fin qui, ha emozionato ben poco dal punto di vista dell’agonismo.