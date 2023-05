Giro d’Italia, 14ª tappa Sierre-Cassano Magnago: percorso, altimetria e favoriti

SportFair

Archiviate le grandi polemiche della tappa di ieri, fra presunto maltempo (non verificatosi) e proteste dei corridori, il Giro d’Italia riprende il suo cammino rientrando in Italia dopo lo sconfinamento in Svizzera. Oggi la 14ª tappa da Sierre a Cassano Magnago: scopriamo il percorso e i favoriti di giornata.

Il percorso

Si comincia con un tratto pianeggiante lungo 35 km fino alla prima asperità di giornata, il Passo del Sempione: salita molto dura, lunga più di 20 km al 6.5% di pendenza media toccando i 2400 metri di altitudine. Dopo averlo superato, 100 km senza vere difficoltà di sorta in cui le squadre dei velocisti potranno mettere in atto la propria strategia per il finale che vedrà l’ultimo chilometro con una leggera salita al 3% di pendenza.

I favoriti

Se dovesse materializzarsi un finale per ruote veloci, Jonathan Milan ha tutte la carte in regola per prendersi la vittoria. Mark Cavendish e Fernando Gaviria altri due sprinter da tenere d’occhio. Da non sottovalutare Vincenzo Albanese che potrebbe andare in fuga sfruttando anche le sue qualità in salita.