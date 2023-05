Giro d’Italia, 13ª tappa Borgofranco d’Ivrea-Crans Montana: nuovo percorso, altimetria e favoriti

SportFair

Il Giro d’Italia sconfina in Svizzera per la 13ª tappa che da Borgofranco d’Ivrea arriva a Crans Montana (199 km complessivi). Arrivano, per la prima volta, le grandi montagne. Scopriamo il nuovo percorso dopo il taglio della mattinata e i favoriti della tappa odierna.

Il percorso

Novità dell’ultima ora: niente Gran San Bernardo. La prima modifica prevedeva il passaggio dal traforo senza la Cima Coppi del Giro, ma a causa della pioggia torrenziale che sta scendendo sul Piemonte, si è scelto di eliminarla del tutto. I ciclcisti arriveranno in località La Chable, a circa 800 metri di quota, poco sotto il traguardo volante di Verbier.

Confermati i 15.5 km all’8.6% di pendenza media sulla Croix de Coeur con gli ultimi 4 km che hanno il 10.3% di pendenza media con punte del 13%. Successivamente in discesa per 30 km, 20 km pianeggianti e poi l’arrivo in salita fino a Crans Montana con un’ascesa di 13 km al 7.2% e punte massime al 13%.

I favoriti

Fra i big dovrà essere battaglia. Geraint Thomas dovrà difendere la Maglia Rosa dall’attacco di Primoz Roglic. Occhio a Joao Almeida e Damiano Caruso, due ciclisti che in salita possono fare la differenza come così come Hugh Carthy.