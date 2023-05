Giro d’Italia, a Rivoli si balla con Denz: Thomas resta in rosa

SportFair

Per la quinta tappa su 10 (escluse, ovviamente, le due cronometro) al Giro d’Italia vince chi fugge. Anche nella frazione odierna, la 12ª, 179 km da Bra a Rivoli, premiati gli sforzi dei fuggitivi. Pioggia protagonista in alcuni tratti di gara, tappa tutto sommato tranquilla per il gruppo con la Ineos a fare l’andatura e proteggere la Maglia Rosa Geraint Thomas.

Come detto, vita facile per i fuggitivi con Denz, Skujins e Berwick pronti a giocarsi la vittoria di tappa negli ultimi metri. In volata Nico Denz, tedesco della Bora Hansgrohe ne ha di più e domina lo sprint finale davanti ai rivali. È il primo successo per lui. Il gruppo Maglia Rosa arriva con un ritardo di 8’19” che non influisce sulla classifica generale.