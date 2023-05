Giro d’Italia, 11ª tappa Camaiore-Tortona: percorso, altimetria e favoriti

SportFair

Dopo il freddo e la pioggia della giornata di ieri il Giro d’Italia prosegue la sua scalata della penisola passando dalla Toscana al Piemonte. Oggi l’11ª tappa, da Camaiore a Tortona, la più lunga della Corsa Rosa con i suoi 219 chilometri. Scopriamo percorso e favoriti.

Il percorso

Superato lo sprint di Borghetto di Vara, il Passo del Bracco rappresenta la prima asperità di giornata e arriva dopo 60 km dallo start di Camaiore: un terza categoria lungo 10.1 km con una pendenza media del 4.4%. Successivamente si andrà in discesa fino a Sestri Levante. Al km 132 inizia la salita di Colla di Boasi (altro terza categoria lungo 9.3 km al 4.3% di pendenza media). Si arriverà al traguardo in leggera discesa.

I favoriti

Alessandro De Marchi è apparso molto deluso dalla mancata vittoria di ieri, oggi potrebbe riprovarci visto che le fughe, in questa prima parte di Giro d’Italia (e anche in questa tappa) si sono dimostrate spesso vincenti. Non è da escludere però un arrivo in volata in cui Mads Pedersen appare favoritissimo davanti ai soliti Jonathan Milan e Kaden Groves. Negli arrivi in volata da non sottovalutare le chance di Fernando Gaviria e Mark Cavendish ancora a secco.